Тернополяни і переселенці долучаються до плетіння сіток для військових

Жителі Тернополя, Харкова і Києва в приміщенні Тернопільського педагогічного університету плетуть маскувальні сітки, які відправляють на фронт.

Як повідомляє координатор – викладач історичного факультету Володимир Кіцак, наразі є 8 каркасів, на кожному з яких виготовляють сітку розміром 50 метрів квадратних.

«Сітки сьогодні плете 300-400 людей. Дуже дружні, дуже все акуратно. Бутерброди підвозять, чай підвозять. Наразі все дуже добре. Швидкість плетіння фантастична. Вчора сплели понад 200 метрів квадратних сіток. Сьогодні буде більше», – каже Володимир Кіцак.

Сітки відправляють в різні куточки України. За вчора волонтери сплели 200 метрів квадратних сіток.





