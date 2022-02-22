12:34 | 22.02.2022
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На Тернопільщині зник 11-річний Мирослав Колодніцький

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Працівники Чортківського відділу поліції розшукують неповнолітнього жителя села Оришківці Колодніцького Мирослава Ярославовича 2011 року народження. 21 лютого близько 16 години хлопець вийшов з дому та не повернувся.

Був одітий : в синю шапку, зелену куртку з капюшоном, зелені штани з білими смугами та сірі черевики.

Працівники поліції звертаються до громадян з проханням допомогти розшукати неповнолітнього. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте на лінію «102».

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