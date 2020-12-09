У справі про тернопільські садочки та «чужих» дітей Верховний суд поставив крапку

Уже тривалий час тернопільські матусі доводять владі, що іногородні діти не мають платити за освітні послуги в дитсадках, у всякому випадку суму в розмірі 1215 грн., яку їм порахували клерки з управління освіти.

Встановлення плати за дитсадок для «іногородніх» є протиправним!

Апогею ситуація набула тоді, коли до Тернопільського адміністративного суду було направлено позовну заяву з вимогою скасувати наказ управління освіти й науки Тернопільської міської ради. Суд задовольнив позов. Однак освітянські чиновники не заспокоїлися та подали апеляційну скаргу до Львова. Тоді львівські судді відхилили апеляційну скаргу. Але чиновники не вгамувалися і звернулися з касаційною скаргою до Касаційного адміністративного суду Верховного суду. Із квітня 2019 року і до листопада 2020-го справа перебувала у найвищій судовій інстанції України.

І от 30 листопада Верховний суд поставив крапку у цій затяжній і тривалій боротьбі. Так судді Верховного суду підтвердили, що згідно з законом, дитина має гарантоване державою право на безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах освіти. А держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах. Отже, дошкільний навчальний заклад перебуває у комунальній власності, щодо якого орган місцевого самоврядування здійснює власні (самоврядні) повноваження, зокрема щодо управління, і делеговані повноваження щодо забезпечення доступності й безоплатності освіти.

– З аналізу наведених правових положень вбачається, що право на освіту гарантується та забезпечується за принципом «доступності» та «безоплатності».

При тлумаченні терміну «доступність» стосовно освіти в державних і комунальних навчальних закладах слід виходити із граматичного визначення слова “доступність” як “доступ для всіх отримати, користуватися, придбати щось”, “відповідність силам, здібностям, можливостям кого-небудь”. Таким чином, виходячи зі змісту поняття “доступність”, яке вживається у положеннях Основного закону України, відповідних законах про освіту, інших нормативно-правових актах, Конституційний суд України вважає, що доступність освіти за конституційно-правовим смислом необхідно розуміти так, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості реалізувати це право. Зміст оскаржуваного наказу свідчить про те, що Тернопільська міська рада самостійно на своїй території врегулювала питання фінансування права на отримання дошкільної освіти, встановивши плату за відвідування закладу освіти саме дітьми, що не зареєстровані у Тернополі. Отже, в даному разі йдеться про належність забезпечення органом місцевого самоврядування права на безоплатність дошкільної освіти. Таким чином Суд погоджується із судами попередніх інстанцій, що пункт 1 наказу Управління освіти й науки Тернопільської міської ради №261 від 03.07.2018 «Про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків, діти яких не зареєстровані у місті Тернополі» є протиправним та підлягає визнанню нечинним, йдеться у постанові Верховного суду.

«За нормальних порядків у державі ці чиновники мали би заявити про відставку»

Варто зазначити, що інтереси дітей та їхніх батьків узявся захищати відомий тернопільський адвокат Ростислав Небельський. Ще на початку судової тяганини він був переконаний у тому, що орган виконавчої влади таким своїм рішенням порушує права дітей.

– Зграя тернопільських сепаратистів на чолі з Сергієм Надалом та його соратницею з партії “Свобода” Ольгою Похиляк у Верховному суді програли справу про обмеження дітей у праві на отримання безоплатної дошкільної освіти. Верховний суд підтвердив порушення Конституції України. За нормальних порядків у державі ці чиновники мали би заявити про відставку, проте надто прибутковими є їхні посади і надто ідіотичним пересічний та переважаючий виборець – запорука їхнього постійного переобрання. Отож я виконав узятий обов’язок, справу закінчено, – підсумував Ростислав Небельський.

Питання, чи будуть батькам, які таки заплатили за відвідування своїх дітей тернопільських дитсадків, повернуті кошти…

Ольга Дощ



