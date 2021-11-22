У Тернополі щеплюють від грипу. Що варто знати про вакцинацію

У Тернополі щеплюють людей від грипу. Директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар каже, щороку щеплюють також осіб з груп ризику – це медики, люди з хронічними захворюваннями та ті, хто контактує з великою кількістю людей.

“Закупили вакцину “Ваксігрип”. Це вакцина від 4 штамів вірусу грипу – від двох типу А і двох типу Б. Це ті віруси, які будуть циркулювати саме оцей епідсезон. В цьому році значно активніше відбувається ця вакцинація, дуже багато людей питають, розпитують і проявляють цікавість. Вакцину, яку закупили за кошти держави ми використовуємо, але дуже багато також використовуємо вакцини, яку пацієнти самі купляють в аптечній мережі, приходять до своїх сімейних лікарів, оглядаємо їх, чи немає в них протипоказів до вакцинації, якщо протипоказів немає – зразу їх вакцинуємо”, – каже Боднар.

Гроші на закупівлю вакцини виділили з бюджету громади, каже начальник Тернопільського міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

“Згідно з програмою здоров’я громади, в даному році було виділено 175 тисяч гривень на закупівлю для Центру первинної медико-санітарної допомоги вакцини проти грипу, а також 40 тисяч для міської дитячої комунальної лікарні”, – каже Данчак.

Цього року в жовтні на гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині захворіли 19 559 людей. Про це розповіла епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура, – повідомляє Суспільне.