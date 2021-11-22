Мільйон гривень на дзвіницю: у Тернопільській області відреставрували архітектурну пам’ятку 17 століття

Стара дзвіниця повернула собі первоcтворений вигляд.

У селі Велика Лука в Тернопільській області за один мільйон гривень відреставрували історичну та архітектурну пам’ятку 17 століття – дзвіницю. Гроші збирали місцеві жителі та меценати.

Із 400-річної будівлі зняли сучасну штукатурку та металевий дах, а також відновили кам’яну вежу зі стінами – розповіли 22 листопада у сюжеті ТСН.Ранок.

Стара дзвіниця повернула собі первостворений вигляд: кам’яна кладка, покрівля з гонту, дубові сходи на горішній ярус, стародавнє дерев’яне перекриття під дахом, де замість цвяхів тиблі – кілки.

Два роки архітектори та історики переконували місцевих мешканців зруйнувати сучасну штукатурку та демонтувати металеву покрівлю. Тоді постала стародавня – майже чотирьох столітня мурованиця. Щоправда, між камінням довелося заливати розчин для скріплення за стародавнім рецептом. Для даху варили хвойні дощечки – гонту. “Вона проварена в спеціальних розчинах, які будуть мінімум років сто стояти”, – розповів архітектор Ігор Яворський.

Багато робіт виконували самі селяни: 20 місцевих мешканців постійно допомагали команді реставраторів. Упродовж кількох років у Великій Луці збирали гроші на дзвіницю. Нині нову-стару дзвіницю освятили.

До слова, вежа для дзвонів у Великій Луці пережила не одну церкву, що стояла поруч: спершу згоріла дерев’яна, потому збудували кам’яну. “Церква кілька разів перебудовувалася. Дзвіниця дійшла до нашого часу практично в автентичному неперебудованому вигляді”, – розповів краєзнавець Ярослав Пелехатий.

Тепер будь-хто може вийти на третій поверх дзвіниці, аби визирати з її бійниць, розглядати столітні дзвони, один з яких важить тонну, а також послухати їхній передзвін.