З нагоди храмового празника у студентський храм в Тернополі привезуть мощі св. Хосе Марії Ексріви
З нагоди храмового празника студентський храм Покрови (вул. Лепкого 12а) запрошує кожного до духовної віднови, молитви і покаяння.
Будуть реколекції, які очолить Папський Місіонар Милосердя о. Василь Баглей. Священик привезе мощі св. Хосе Марії Ексріви, виголосить ряд духовних наук для вірних та студентів Галицького коледжу, а також сповідатиме.
Ось розпорядок:
Четвер — 11 жовтня. Початок реколекцій — І день.
7.30 — Свята Літургія за померлих. Панахида.
18.00 — Свята Літургія за здоров’я. І реколекційна наука.
П’ятниця — 12 жовтня. ІІ день реколекцій
7.30 — Свята Літургія за померлих. Панахида.
17.30 — Сповідь.
18.00 — Свята Літургія за здоров’я.
18.45 — ІІ реколекційна наука. Виставлення мощей св. Хосе Марії Ескріви, покровителя тих, що працює, або шукає праці. Молитва-благословення мощами над кожним учасником реколекцій.
Субота — 13 жовтня. ІІІ день реколекцій. Задушний день.
8.00 — Свята Літургія за померлих. Заупокійний Парастас за всіх померлих парафії та полеглих воїнів.
17.30 — Сповідь.
18.00 — Вечірня з Литією,
18.45 — ІІІ реколекційна наука, заключне благословення. Утреня і мировання.
Неділя — 14 жовтня. Покрови Пресвятої Богородиці — храмовий празник.
7.00 — І Свята Літургія.
9.00 — ІІ Свята Літургія.
11.00 – Торжественна Свята Літургія за участю священиків Тернополя. Водосвяття.