З нагоди храмового празника у студентський храм в Тернополі привезуть мощі св. Хосе Марії Ексріви

З нагоди храмового празника студентський храм Покрови (вул. Лепкого 12а) запрошує кожного до духовної віднови, молитви і покаяння.

Будуть реколекції, які очолить Папський Місіонар Милосердя о. Василь Баглей. Священик привезе мощі св. Хосе Марії Ексріви, виголосить ряд духовних наук для вірних та студентів Галицького коледжу, а також сповідатиме.

Ось розпорядок:

Четвер — 11 жовтня. Початок реколекцій — І день.

7.30 — Свята Літургія за померлих. Панахида.

18.00 — Свята Літургія за здоров’я. І реколекційна наука.

П’ятниця — 12 жовтня. ІІ день реколекцій

7.30 — Свята Літургія за померлих. Панахида.

17.30 — Сповідь.

18.00 — Свята Літургія за здоров’я.

18.45 — ІІ реколекційна наука. Виставлення мощей св. Хосе Марії Ескріви, покровителя тих, що працює, або шукає праці. Молитва-благословення мощами над кожним учасником реколекцій.

Субота — 13 жовтня. ІІІ день реколекцій. Задушний день.

8.00 — Свята Літургія за померлих. Заупокійний Парастас за всіх померлих парафії та полеглих воїнів.

17.30 — Сповідь.

18.00 — Вечірня з Литією,

18.45 — ІІІ реколекційна наука, заключне благословення. Утреня і мировання.

Неділя — 14 жовтня. Покрови Пресвятої Богородиці — храмовий празник.

7.00 — І Свята Літургія.

9.00 — ІІ Свята Літургія.

11.00 – Торжественна Свята Літургія за участю священиків Тернополя. Водосвяття.