14:00 | 29.05.2020
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Стало відомо, які громади входитимуть до складу Підгаєцької ОТГ

Irena 0 Views Прокоментуй!

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 22 квітня 2020 року № 482-р затвердив перспективний план формування територій громад Тернопільської області. Отже, якщо далі все піде за цим планом, то Підгаєцька громада матиме на карті такий вигляд:

Підгаєцька
Білокриницька
Боківська
Бронгалівська
Вербівська
Галицька
Гнильченська
Голгочанська
Завалівська
Лисецька
Литвинівська
Мирненська
Мозолівська
Мужилівська
Новосілківська
Носівська
Поплавська
Сільцівська
Староміська
Угринівська
Юстинівська

Джерело: Село Завалів

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