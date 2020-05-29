Стало відомо, які громади входитимуть до складу Підгаєцької ОТГ
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 22 квітня 2020 року № 482-р затвердив перспективний план формування територій громад Тернопільської області. Отже, якщо далі все піде за цим планом, то Підгаєцька громада матиме на карті такий вигляд:
Підгаєцька
Білокриницька
Боківська
Бронгалівська
Вербівська
Галицька
Гнильченська
Голгочанська
Завалівська
Лисецька
Литвинівська
Мирненська
Мозолівська
Мужилівська
Новосілківська
Носівська
Поплавська
Сільцівська
Староміська
Угринівська
Юстинівська
Джерело: Село Завалів