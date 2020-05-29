Стало відомо, які громади входитимуть до складу Підгаєцької ОТГ

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 22 квітня 2020 року № 482-р затвердив перспективний план формування територій громад Тернопільської області. Отже, якщо далі все піде за цим планом, то Підгаєцька громада матиме на карті такий вигляд:

Підгаєцька

Білокриницька

Боківська

Бронгалівська

Вербівська

Галицька

Гнильченська

Голгочанська

Завалівська

Лисецька

Литвинівська

Мирненська

Мозолівська

Мужилівська

Новосілківська

Носівська

Поплавська

Сільцівська

Староміська

Угринівська

Юстинівська

Джерело: Село Завалів