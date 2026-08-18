У Тернополі стартує реєстрація до груп оздоровчого плавання у дитячо-юнацьких спортивних школах

У Тернополі розпочинається електронна реєстрація дітей до груп оздоровчого плавання у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах. Цього року запис відбуватиметься у визначені дні та години для кожного закладу.

Реєстрація здійснюється через застосунок «е-Тернопіль» або Портал мешканця «е-Тернопіль».

Графік реєстрації

20 серпня 2026 року – КДЮСШ з ігрових видів спорту (вул. Братів Бойчуків, 4а)

Оздоровче плавання:

1-4 групи – о 09:00;

5-8 групи – о 10:00;

9-12 групи – об 11:00.

20 серпня 2026 року – КДЮСШ №1 (бульвар Дмитра Вишневецького. 8а)

Оздоровче плавання:

1-5 групи – о 12:00;

6-9 групи – о 13:00;

10-14 групи – о 14:00;

15-19 групи – о 15:00;

20-25 групи – о 16:00.

21 серпня 2026 року – КДЮСШ №2 ім. Юрія Горайського (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16)

Оздоровче плавання:

1-5 групи – о 10:00;

6-11 групи – об 11:00;

12-14 групи – о 12:00;

15-19 групи – о 13:00.

Інформація щодо вікових категорій дітей, які можуть бути зараховані до відповідних груп, доступна на офіційних сторінках ДЮСШ у соціальних мережах, а також безпосередньо в застосунку «е-Тернопіль» під час вибору відповідної групи.

Як підготуватися до реєстрації

Щоб скористатися можливістю реєстрації, батькам необхідно завчасно оновити застосунок «е-Тернопіль», увійти до свого профілю та додати інформацію про дитину в розділі «Профіль – Діти».

Подати заявку також можна через Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.

Просимо уважно та достовірно заповнювати всі необхідні дані:

прізвище, ім’я та по батькові дитини;

дату народження;

номер телефону;

електронну адресу;

місце реєстрації;

інформацію про пільгу- за її наявності.

Після подання заявки необхідно регулярно перевіряти електронну пошту та статус заявки у застосунку «е-Тернопіль».

Якщо у статусі заявки з’явиться запит на подання підтверджуючих документів, їх необхідно надати протягом трьох днів. У разі несвоєчасного подання документів заявку буде відхилено.

Запис до спортивних груп

31 серпня розпочнеться електронна реєстрація до спортивних груп з інших видів спорту:

Закликаємо батьків завчасно підготуватися до реєстрації та стежити за інформацією на офіційних інформаційних ресурсах Тернопільської міської ради та спортивних шкіл.

Додаток «е-Тернопіль» доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS.