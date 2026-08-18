У Тернополі стартує реєстрація до груп оздоровчого плавання у дитячо-юнацьких спортивних школах
У Тернополі розпочинається електронна реєстрація дітей до груп оздоровчого плавання у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах. Цього року запис відбуватиметься у визначені дні та години для кожного закладу.
Реєстрація здійснюється через застосунок «е-Тернопіль» або Портал мешканця «е-Тернопіль».
Графік реєстрації
20 серпня 2026 року – КДЮСШ з ігрових видів спорту (вул. Братів Бойчуків, 4а)
Оздоровче плавання:
- 1-4 групи – о 09:00;
- 5-8 групи – о 10:00;
- 9-12 групи – об 11:00.
20 серпня 2026 року – КДЮСШ №1 (бульвар Дмитра Вишневецького. 8а)
Оздоровче плавання:
- 1-5 групи – о 12:00;
- 6-9 групи – о 13:00;
- 10-14 групи – о 14:00;
- 15-19 групи – о 15:00;
- 20-25 групи – о 16:00.
21 серпня 2026 року – КДЮСШ №2 ім. Юрія Горайського (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16)
Оздоровче плавання:
- 1-5 групи – о 10:00;
- 6-11 групи – об 11:00;
- 12-14 групи – о 12:00;
- 15-19 групи – о 13:00.
Інформація щодо вікових категорій дітей, які можуть бути зараховані до відповідних груп, доступна на офіційних сторінках ДЮСШ у соціальних мережах, а також безпосередньо в застосунку «е-Тернопіль» під час вибору відповідної групи.
Як підготуватися до реєстрації
Щоб скористатися можливістю реєстрації, батькам необхідно завчасно оновити застосунок «е-Тернопіль», увійти до свого профілю та додати інформацію про дитину в розділі «Профіль – Діти».
Подати заявку також можна через Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.
Просимо уважно та достовірно заповнювати всі необхідні дані:
- прізвище, ім’я та по батькові дитини;
- дату народження;
- номер телефону;
- електронну адресу;
- місце реєстрації;
- інформацію про пільгу- за її наявності.
Після подання заявки необхідно регулярно перевіряти електронну пошту та статус заявки у застосунку «е-Тернопіль».
Якщо у статусі заявки з’явиться запит на подання підтверджуючих документів, їх необхідно надати протягом трьох днів. У разі несвоєчасного подання документів заявку буде відхилено.
Запис до спортивних груп
31 серпня розпочнеться електронна реєстрація до спортивних груп з інших видів спорту:
Закликаємо батьків завчасно підготуватися до реєстрації та стежити за інформацією на офіційних інформаційних ресурсах Тернопільської міської ради та спортивних шкіл.
Додаток «е-Тернопіль» доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS.