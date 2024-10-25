У Тернополі студенти під час хвилини мовчання зупинили рух транспорту і підняли портрети загиблих випускників університету

Понад двісті студентів Тернопільського національного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка взяли участь в акції #вшануй, зініційованої випускницею ТНПУ Ольгою Коновал – дружиною полеглого Героя України Сергія Коновала. Повідомляють у навчальному закладі.

Студентська молодь сьогодні, 25 жовтня, під час Загальнонаціональної хвилини мовчання на перехрестях вулиць М.Кривоноса, Миру та В.Винниченка підняла портрети випускників та студентів університету, які загинули, захищаючи Україну.

Акція #вшануй пройшла на перехрестях вулиць М.Кривоноса, Миру та В.Винниченка. Мета – привернути увагу громадськості до важливості вшанування хвилиною мовчання загиблих захисників. Дякуємо Управлінню патрульної поліції в Тернопільській області за забезпечення безпеки учасників акції.