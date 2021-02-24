На Бучаччині у галузі торгівлі найбільше податків сплатила Марія Гадз

Серед підприємців в галузі торгівлі в колишньому Бучацькому районі найбільше податків сплатила підприємець Гадз Марія Павлівна.

Згідно з відкритим звітом, за попередній рік вона сплатила 11 млн 172 тис. 474 грн податків до бюджетів усіх рівнів.

З них – акцизного збору 2 млн 574 тис. 244 грн, податок на додану вартість (ПДВ) – 2 млн 709 тис 834 грн, плата за ліцензії – 149 тис. 437 грн, ЄСВ – 2 млн 979 тис. 607 грн, ПДФО – 2 млн 442 тис. 137 грн, військовий збір – 317 тис. 215 грн.