На Чортківщині в одному з дитсадків зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, 21 лютого в одному із дошкільних навчальних закладів Чортківського району зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, в результаті якого постраждало 9 дітей, з них 2 – госпіталізовано.

Спеціалістами Державної установи “Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” розпочато епідрозслідування, з метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання. Здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено заключну дезінфекцію.

Нагадаємо, нещодавно в дитсадочку Тернополя також зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.