«Файна карта» дарує гроші тернополянам!

Чудова новина для усіх жителів Тернопільської громади та гостей міста, які користуються громадським транспортом, оплачуючи проїзд за допомогою електронних квитків «Соціальна карта тернополянина» чи проїзним квитком тривалого користування “Електронний квиток” (неперсоніфікований квиток). Відтепер кожен із вас може отримати сто або п’ятдесят гривень у подарунок!

Як стати учасником нашої акції? Дуже просто! Вам необхідно просто здійснити поїздку у громадському транспорті Тернополя, оплативши її своїм електронним квитком.

Участь у акції беруть власники як персоніфікованих, так і неперсоніфікованих квитків.

Як це працюватиме: щопонеділка у ТОВ «Системний зв’язок» формуватимуть перелік номерів електронних квитків «Соціальна карта тернополянина» усіх пасажирів, що здійснили поїздку впродовж попереднього тижня, і обиратимуть двох щасливчиків, які отримають поповнення у розмірі 100 (сто) гривень на свій персоніфікований електронний квиток та поповнення у розмірі 50 (п’ятдесят) гривень на неперсоніфікований електронний квиток для здійснення поїздок!

Перший розіграш відбудеться вже у понеділок 21 грудня!

Ми починаємо – перший тиждень щасливих поїздок (14-20.12.2020) стартував!

Більше поїздок – більше можливостей!

Увага!

* Кошти у розмірі 100 та 50 гривень не видаються у готівковому еквіваленті! Лише у вигляді поповнення на електронний квиток «Соціальна карта тернополянина» або проїзний електронний квиток

**Отримати кошти не можуть власники електронного квитка категорія «Пільгова», оскільки у ній не передбачена функція попвнення (власники такого квитка їздять безкоштовно). Отримати поповнення електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» у розмірі сто гривень можуть власники квитків категорії «Загальна», «Учнівська/Студентська».

*** Один тиждень – два переможці! (власник персоніфікованого квитка – 100 гривень, та неперсоніфікованого – 50 гривень).

**** Про виграш ТОВ «Системний зв’язок» інформуватиме переможців шляхом здійснення телефонного дзвінка, а також публікацією у наших соцмережах і на сайті «Портал тернополянина».

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