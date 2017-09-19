У Тернопіль незабаром приїдуть одні з найкращих бодібілдерів світу

У жовтні в Тернополі відбудуться комерційні змагання з бодібілдингу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур.

“Для “підігріву” інтересу до майбутнього турніру наводжу архівне фото з Чемпіонату України НАББА 2006 року, де у своїй категорії у фіналі став п’ятим чи шостим, уже точніше не пригадую, – написав Віктор Мацикур на своїй сторінці у соцмережі. – Провалля між любительським спортом та професійним настільки глибоке, що я, для прикладу, ніколи не мріяв стати спортсменом – професіоналом, тобто заробляти собі на хліб, виступаючи на змаганнях. Надто це ризиковано – вміти тільки тренуватись і сподіватись на призові гроші”.

На комерційний турнір з бодібілдингу в Тернопіль обіцяють запросити провідних атлетів України і світу. Змагання називатимуться «International Ternopil Cup» й відбудуться 15 жовтня о 16.00 год. у ПК “Березіль”. Ідея проведення заходу належить бодібілдеру з Тернополя Олегу Кривому.

“Комерційний” означає, що участь в турнірі візьмуть лише ті, кого запросили організатори, попередивши про грошові призи за участь.

Квитки на «International Ternopil Cup» коштують 350 гривень, продаються у ЦУМі, на сайті Concert.ua і в спортзалі «Колізей».