У Ланівцях відновлюють унікальний зоологічний сад

Лановецький зоологічний сад може стати туристичною перлиною району та області. Заповідна зона площею 10 га вже десятки років знаходиться у занедбаному стані. Для відновлення унікального саду, який колись був центром сімейного дозвілля, у 2016 році розробили проект благоустрою цієї території.

– У 2017 році розпочали роботи – проводимо толоки, частково вирубали чагарники, розчистили зарослі. Залучали наші міські організації до проведення суботників. Вирізка дерев проводиться згідно з документацією та проектами. Триває очистка водопонижуючих каналів», – розповідає міський голова Ланівців Роман Казновецький («Блок Петра Порошенка «Солідарність»). – Я ланівчанин і пам’ятаю, що в дитинстві Лановецький зоологічний сад був місцем сімейного дозвілля. Із 90-их років ця заповідна зона площею 10 га знаходиться у занедбаному стані. Коли став міським головою, почав шукати шляхи, як врятувати сад від повного знищення і відновити його, як центр проведення дозвілля та відпочинку».

Відновлення і облаштування зоологічного саду дасть поштовх для розвитку туристичного, спортивного напрямків. А пожвавлення туристів сприятиме поліпшенню економічного стану.

«Плануємо створити ділянки для відпочинку відвідувачів, провести декоративне оформлення території, влаштувати ділянки для культурно-масових заходів, збагатити видовий склад рослин декоративними чагарниками; провести реконструкцію двох острівців та благоустрій водойм, облаштувати спортивний майданчик для гри в волейбол та теніс та занять іншими видами спорту. Будуть встановлені інформаційні стенди та облаштовані дорожньо-стежкової мережі. Встановимо також освітлення території. Тобто йдеться про комплекс робіт», – каже Роман Казновецький.