У Тернополі відбувся чемпіонат з пожежно-прикладного спорту в форматі «Firefighter Combat Challenge»

5 вересня в Тернополі, на території Управління ДСНС України у Тернопільській області відбувся чемпіонат з пожежно-прикладного спорту в форматі «Firefighter Combat Challenge». Такі змагання є шалено популярними у вогнеборців із різних країн світу, адже вони підкреслюють унікальний характер пожежно-рятувальної служби та демонструють таланти та можливості вогнеборців.

За перемогу боролися понад сотня рятувальників в складі 21-ї команди з районних та міських підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС. Змагання поділялись на індивідуальні та командні естафети. При виконанні вправ бійці пожежно-рятувальної служби демонстрували не лише неабияку фізичну силу, витривалість та швидкість, але й вміння оперативно зорієнтуватися на місці та приймати вірне рішення в екстремальній ситуації. Вони виконували вправи, що базуються на відтворенні типових фізичних навантажень, які доводиться долати рятувальникам під час ліквідації пожеж. На учасників чекали чимало непростих випробувань: підйом по висувній драбині у вікно 3-го поверху начальної вежі; силовий підйом, за допомогою рятувальної мотузки, рукавних скаток, вагою 19 кг, у вікно 3-го поверху, з укладанням у контейнер; «Силовий тренажер», де ударами кувалди учасник повинен перемістити балку вагою 72,5 кг на відстань 1,5 метри; швидкісне маневрування, прокладання робочої лінії і подання ствола на заливку мішені; «евакуація потерпілого», де учаснику необхідно було підійняти і протягнути манекен вагою близько 80 кг на відстань 30 м.

Від так, в індивідуальному забігу кращим став старший лейтенант служби цивільного захисту Святослав Зведенюк, начальник караулу 2 державної пожежно-рятувальної частини з м.Тернопіль, який здобув почесний титул «Найсильнішого пожежного-рятувальника Тернопілля – 2019». 1-ше загальнокомандне місце у збірної 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, з Гусятинського району, також вона виборола перемогу у командній естафеті та тандемі. 2-ге загальнокомандне місце посіли вогнеборці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, Теребовлянський район, а почесне 3-тє – у представників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, Заліщицький район.

Переможців та призерів нагороджено дипломами, грамотами, медалями, цінними подарунками та кубками Управління ДСНС України у Тернопільській області.