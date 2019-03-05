Хто засмічує тернопільські ліси

Стихійні смітники в навколишніх лісах демонструють те, що люди не бажають дотримуватися норм цивілізованого поводження з відходами. Забруднення лісів – проблема, з якою боротися стає дедалі важче. Незважаючи на неодноразові звернення працівників державної лісової охорони про недопустимість засмічення лісових масивів побутовими відходами, громадяни продовжують вивозити сміття та всілякий непотріб у лісові масиви, полезахисні лісові смуги. Берегти ліс, не смітити в лісі, не завдавати йому шкоди – істини відомі кожному. Але надто часто люди про них забувають. Адже не лише в місцях масового відпочинку, а й навіть у віддалених куточках, скрізь видно сліди варварства і неохайності: папір, пляшки, поліетилен, пластик, консервні банки, гори побутового та виробничого сміття.

Дуже рідко можна спіймати порушника на місці «злочину», а також довести що адміністративне правопорушення скоїв саме він. Причому завозять сміття на авто, а потім швидко його скидають і втікають. Лісівникам складно відстежувати такі прикрі випадки.

Тож, нещодавно в урочищі «Осівці» біля села Білявинці лісник Бучацького лісництва Ярослав Поселюжний за допомогою трактора загорнув сміття глибоко під землю.

Лісівники ДП «Бучацьке лісове господарство» сподіваються на свідомість людей і вкотре просять жителів навколишніх сіл поважати їхню працю та екологію природи.

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