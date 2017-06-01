До Управління патрульної поліції завітали особливі гості

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в Управлінні патрульної поліції у м. Тернополі провели на екскурсію для вихованців дитячої школи «Дивосвіт».

Діти мали змогу ознайомитися з роботою поліцейських та розпитати про особливості професії патрульного. Окрім того, інспектор зв’язків з громадськістю Олександра М’ялковська влаштувала з дітьми конкурс малюнків на асфальті.

Завдяки цьому візиту Управління патрульної поліції захлиснуло галасливою хвилею дитячих усмішок і веселощів. Насамкінець інспектори подарували маленьким гостям книжки «1000 і 1 поворот».