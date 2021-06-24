15:00 | 24.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі відновлюється гаряче водопостачання. Список котелень

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
 

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляє, що 25 червня буде відновлено гаряче водопостачання до житлових будинків м. Тернополя від котелень за адресами:

  • вул. Лозовецька, ЗА;
  • вул. Шкільна,5;
  • вул. Тролейбусна, 76;
  • вул. Бригадна, 46Б;
  • вул. Тролейбусна 14 (Психлікарня);
  • вул. Київська, 3С;
  • вул. Живова, 12;
  • просп. Степана Бандери, 47В;
  • пров. Цегельний, 1А;
  • вул. Новий Світ, 36А;
  • вул. Транспортна, 7Б;
  • вул. Глиняна, 25Б;
  • вул. Чернівецька, 25А;
  • вул. Лемківська, 23;
  • бульв. Просвіти, 9.

Пробний запуск гарячої води відбудеться сьогодні 24 червня. Прохання до споживачів відповідально віднестися до запуску мереж гарячого водопостачання, зокрема, перевірити, чи закриті крани, а також, чи справні мережі у квартирі, щоб уникнути затоплень чи аварійних ситуацій.

Водночас у підприємстві інформують, що роботу котельні за адресою вул. І. Франка, 16 буде відновлено з 1 липня у зв’язку із продовженням робіт з реконструкції котельні відповідно до контракту UDHEEP-TER-ICB-03, який фінансується Міжнародним банком реконструкції і розвитку.

Окрім того, через значну заборгованість споживачів КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та викликаною цим нестачею коштів для закупівлі природного газу, у липні та серпні 2021р. комунальне підприємство змушене буде перейти на скорочений графік подачі гарячої води, пропозиція щодо якого додається.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *