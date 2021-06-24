У Тернополі відновлюється гаряче водопостачання. Список котелень

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляє, що 25 червня буде відновлено гаряче водопостачання до житлових будинків м. Тернополя від котелень за адресами:

вул. Лозовецька, ЗА;

вул. Шкільна,5;

вул. Тролейбусна, 76;

вул. Бригадна, 46Б;

вул. Тролейбусна 14 (Психлікарня);

вул. Київська, 3С;

вул. Живова, 12;

просп. Степана Бандери, 47В;

пров. Цегельний, 1А;

вул. Новий Світ, 36А;

вул. Транспортна, 7Б;

вул. Глиняна, 25Б;

вул. Чернівецька, 25А;

вул. Лемківська, 23;

бульв. Просвіти, 9.

Пробний запуск гарячої води відбудеться сьогодні 24 червня. Прохання до споживачів відповідально віднестися до запуску мереж гарячого водопостачання, зокрема, перевірити, чи закриті крани, а також, чи справні мережі у квартирі, щоб уникнути затоплень чи аварійних ситуацій.

Водночас у підприємстві інформують, що роботу котельні за адресою вул. І. Франка, 16 буде відновлено з 1 липня у зв’язку із продовженням робіт з реконструкції котельні відповідно до контракту UDHEEP-TER-ICB-03, який фінансується Міжнародним банком реконструкції і розвитку.

Окрім того, через значну заборгованість споживачів КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та викликаною цим нестачею коштів для закупівлі природного газу, у липні та серпні 2021р. комунальне підприємство змушене буде перейти на скорочений графік подачі гарячої води, пропозиція щодо якого додається.