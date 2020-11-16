У Тернополі відновила роботу cлужба супроводу незрячих. Її працівники допомагають людям, які не бачать піти до лікаря, в аптеку, магазин або на прогулянку. Про це повідомила голова громадської організації “Біла тростина-рідне Тернопілля” Наталія Бучак.

У будинку на вулиці Микулинецькій у Тернополі живе Петро Деркач. Чоловік не бачить. Розповідає, що втратив зір майже 30 років тому через хворобу. Представниця служби супроводу для незрячих Світлана Колісник розповідає, що приїхала до чоловіка за викликом:

“Я прийшла до Петра Деркача, щоб його провести по справах. Допомогти йому відвідати ті місця, які йому потрібні”.

Зробивши закупи у місцевому магазині, Петро Деркач іде до зупинки громадського транспорту.

“Найбільша складність – знайти транспорт. Як є хтось з людей, які можуть підказати, де маршрутка чи тролейбус, то легше. А якщо немає нікого, то приходиться шукати, двері на слух визначати. Інколи повинен брати і пальцем вести по тій маршрутці вліво-вправо, йти шукати ті двері. А так є служба супроводу – подзвонив, приїхали, поїхали туди, куди мені потрібно, вирішили всі питання і ті справи, які мені треба”, – каже Деркач. Світлана Колісник розповіла, що для неї це восьмий виклик за тиждень: “В тому особливість, щоб їм допомогти пройти всі наші дороги і добратися до пункту, який їм потрібен. Знайти навіть ту саму поліклініку і кабінет.” Тролейбус під’їхав до зупинки “Залізничний вокзал”. Петро Деркач йде до аптеки, аби придбати необхідні ліки. “Завдяки супроводжуючій, я зміг нормально зайти в аптеку. Я не бачу ні поручнів, ні яка висота сходів. А так супроводжуючий допомагає, підказує”, – розповів Деркач. Деркач каже, що супровід потрібний, коли йде подавати документи: “Всюди потрібні очі. Треба написати заяву, подати документи. Супроводжуючий якраз за цим слідкує, щоб було все гаразд”. Голова громадської організації “Біла тростина-рідне Тернопілля” Наталія Бучак розповідає, послугами супроводу скористалися понад 30 незрячих. Через відсутність фінансування цю послугу тимчасово не надавали. Відновили її лише на початку листопада. “Вона діяла від лютого по квітень. Потім Кабінет Міністрів закрив її, не було фінансування. Тепер ми побачили, що люди були дуже щасливі, раділи, що ми їм присилаємо службу. Хоч був такий тяжкий час, був вірус, але все одно, наші працівники ходили, приносили їм їжу, ліки. Зараз відновили її”, – каже Бучак. Начальниця управління міськради Христина Білінська розповіла, що сьогодні послуги із супроводу незрячих надають 5 працівників міського центру зайнятості. Гроші на відновлення діяльності служби супроводу виділили з міського бюджету. “Працівники нашої організації “Біла тростина-рідне Тернопілля” неодноразово зверталися в міську раду. Ми бачили велику потребу, власне, для фінансування громадських робіт. У місяць іде на 5 людей 31 тисяча гривень”, – каже Білінська. Сьогодні на обліку громадської організації “Біла тростина-рідне Тернопілля” перебуває 70 незрячих. Про це розповіла голова цієї організації Наталія Бучак. За її словами, загалом у Тернополі близько півтори сотні людей, яким потрібен супровід. З початку листопада цією послугою скористалися близько 20-ти незрячих, каже Бучак. Суспільне