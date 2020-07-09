У Тернополі встановлюють прозорі зупинки (Фото)

У Тернополі триває облаштування критих зупинок громадського транспорту. Днями каркас нової зупинки облаштували на вул. Б. Хмельницького («Залізничний вокзал»).

Як зазначають в управління ЖКГ, каркас зупинки незабаром закриють скляними стінами та дахом. Ця оновлена зупинка уже третя в Тернополі. Такі зупинки будуть також встановлені за адресами:

– вул. Руська (зупинка громадського транспорту «6-та школа»)

– вул. Руська (зупинка громадського транспорту «Центр»)

– вул. Руська (зупинка громадського транспорту «Технічний університет»)

– вул. Бродівська (зупинка громадського транспорту «вул. Поліська»)

Оновленння проводиться в рамках реконструкції зупинок громадського транспорту у м.Тернополі.