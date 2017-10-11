У Тернополі викладачка отримала 1500 грн неправомірної вигоди від студентки

Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України ( Отримання неправомірної вигоди) стосовно викладачки одного з навчальних закладів міста.

Встановлено, що вчора, 10 жовтня 2017 року, до прокуратури із заявою звернулась студентка одного з навчальних закладів міста. Дівчина повідомила, що майстер виробничого навчання вимагає у неї 1500 грн за зарахування виробничої практики, яку вона фактично не проходила.

Сьогодні, 11 жовтня 2017 року, дівчина принесла майстрині у службовий кабінет обіцяні гроші, та передала їй 1500 грн неправомірної вигоди. Цей факт зафіксували правоохоронці.

Злочин викрито спільно з працівниками УСБУ в області та поліції. Розслідування триває.

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