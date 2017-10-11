Українська Галицька Партія запрошує тернополян в команду

Вас не влаштовує стан речей в Україні, ви вважаєте, що при владі не ті люди? Ви голосуєте на виборах, але за деякий час розчаровуєтесь? Ви надієтесь, що після чергової революції в Україні все зміниться на краще, але знов і знов незадоволені результатом? Вам пора особисто працювати над змінами в країні разом із молодою та надійною командою.

Чи ви вважаєте, що політика — брудна справа, а нею займаються лише нечесні люди. Але поки всі так думатимуть, так і буде. Саме тому команда молодих людей з незаплямованою репутацією та великим бажанням працювати розпочала будувати партію не згори, а знизу. У партії, яка стала справжнім феноменом, ви можете через півроку очолити міську організацію, а через рік — ввійти в Політраду. Ваші ініціативи підтримає сильна команда, яка буде чути ваші ідеї та пропозиції і готова буде допомогти.

Ірині Яремчук — 26 років. Ірина — знана в Тернополі громадська активістка. На її рахунку — десятки організованих та проведених заходів для молоді. Ірина — співорганізатора та головна ідейна натхненниця Днів кар’єри «Profit Day», проекту “Навчальний центр з інформаційних технологій”, “Лабораторії молодіжних проектів”…

Ірина донедавна була директором «Молодіжного центру праці», допомігши сотням молодих людей знайти роботу своєї мрії.

До команди Української Галицької Партії долучилась минулого року. Зарекомендувавши себе, як здібна лідерка та авторитетна активістка, навесні цього року очолила міську організацію УГП.

Ірина вважає, щоб змінити країну, треба щоб в політику пішла критична маса молодих, здібних та чесних людей.

Іван Кізюк — 30 років. Прийшов у політику з громадського сектору. До Революції Гідності викладав у Тернопільському національному економічному університеті. Кілька років тому був заступником голови обласної організації “Молодіжного націоналістичного конгресу». Пізніше, з початком Майдану, став активним учасником Революції Гідності. За проукраїнську позицію силовики влади Януковича жорстоко побили та незаконно утримували Івана.

В Українській Галицькій Партії тому, що зрозумів: країну можна змінити тільки за допомогою інструментів політичної партії. В УГП з минулого року. Зараз є заступником голови міської організації УГП.

Діані Кондрі 23 роки. В Українській Галицькій Партії лише три місяці, але є однією з найзаповзятіших активісток. Діана — вчителька християнської етики та активістка християнських організацій. В УГП вступила навесні, а вже в червні з її ініціативи відбувся «Фестиваль дитинства» у Тернополі.

Діана Кондра вирішила піти в партію, щоб довести: політики можуть бути чесними і порядними адже через упереджене ставлення чимало хороших людей бояться займатись політикою. Діана не побоялась і запрошує порядних та ініціативних людей робити так, як і вона.

Запрошуємо заповнювати анкету, яка розташована за цим посиланням: http://bit.ly/2y9v 7Cy, та долучатись до команди УГП.