У Тернополі викрали групу людей, які крали у своїх

У Тернополі оперативники УСР спільно зі слідчими-детективами під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили групу з трьох осіб, які систематично викрадали дизпаливо з тепловозів одного з транспортних підприємств. Про це повідомив начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Зловмисники крали там, де й працювали. Користуючись своїм службовим становищем, вони зливали дизпаливо та продавали його за цінами, нижчими за ринкові.

Вчора оперативники затримали зловмисників «на гарячому» під час чергової крадіжки пального.

Сьогодні поліцейські проводять обшуки та інші слідчі дії. Про деталі та масштаби їхньої злочинної діяльності розкажемо завтра на наших інформаційних площадках.