16:55 | 28.04.2022
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Афіша Тернополя 

 Розмовний клуб Тернопільської обласної ради розпочинає свою діяльність

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У вівторок, 3-го травня, розпочнуться заняття у Розмовному клубі Тернопільської обласної ради.

 
Усіх охочих, насамперед — українців, які приїхали на Тернопільщину з інших областей країни, навчатимуть української мови.
 
Розмовний клуб діятиме у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької.
 
Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
 

– Двічі на тиждень висококваліфіковані викладачі проводитимуть заняття для дітей, дорослих і сімей, щоб допомогти опанувати та удосконалити володіння українською мовою у рамках проєкту «Єдині» ініціативи «Навчай українською!», – каже Михайло Головко.

 
Попередній запис триватиме до 2 травня за номером телефону: (096) 186-63-85 (Марія Чорненька).

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