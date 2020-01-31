У Тернополі вимушено закрили 19 класів на карантин

Для профілактики рівня захворюваності серед школярів Тернополя на грип та ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації по захворюваності дітей у навчальних закладах вводяться запобіжні заходи, в тому числі закриття шкіл і класів на карантин, повідомили в міській раді. В окремих навчальних закладах не працюють 19 класів.

🔷 На вимушені канікули зараз у Тернополі пішли діти 19 класів у таких школах: №11, №15, №14, №24, №4, а також у початковій школі з поглибленим вивченням іноземних мов.

🔷 У цих класах через грип і ГРВІ не прийшли на навчання більше 20% учнів.

В інших класах і школах Тернополя навчання триває.