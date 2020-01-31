Борьба с возрастными изменениями. Косметика Christina

Моложавая кожа, подтянутая фигура передаются, как правило, по наследству. Хорошая генетика предоставляет небольшую отсрочку в борьбе за свою красоту, однако не гарантирует вечную молодость. Активным и позитивным девушкам 30-35 лет расстраиваться, разглядывая морщинки у зеркала, некогда. Кофе на вынос, плюшки-печеньки, дружеские посиделки до утра, недосыпы – все это обязательно напомнит о себе в ближайшем будущем. Стоит лишь немного подождать…

О сбоях в работе организма сигнализирует осунувшееся лицо, вялость и подавленное состояние нервной системы. И, проснувшись однажды утром, можно испугаться собственного отражения в зеркале. И, чтобы вернуть молодость, необходимо поменять образ жизни.

Полезные привычки

Вот несколько полезных привычек, которые помогут скинуть десяток лет, избавиться от пигментных пятен и подтянуть кожу:

полноценный сон (7-8 часов в сутки);

правильное питание;

устранение обезвоженности организма;

физические нагрузки,

массаж лица и проблемных зон;

использование правильной косметики с ретинолом и гиалуроном.

Правильная косметика. Что это?

Народные рецепты уже не работают? Неудивительно. Во времена наших бабушек экология, питание, да и образ жизни значительно отличались от жизни в мегаполисе.

Теперь современным барышням помогает наука. Индустрия красоты – это собственные научно-исследовательские центры, экспериментальные лаборатории, это разработка передовых препаратов на основе медицинских исследований.

Бренды мирового уровня (например, израильская торговая марка Christina)разрабатывают индивидуальные методики, при соблюдении которых молодость возвращается.

Хотите подобрать индивидуальную программу? Посоветуйтесь со специалистом (для линейки Christina можно проконсультироваться, к примеру, в Отделе продаж косметики Кристина в Киеве).

Что лучше? Салонные или домашние процедуры?

В салонах красоты используют исключительно профессиональную косметику. Мировые бренды имеют широкую линейку продукции, и в каждом конкретном случае косметолог подбирает идеальный комплекс препаратов.

К примеру, у Christina есть несколько основных линий:

Comodex – для проблемной кожи,

Forever Young – омолаживающая линия,

Wish – коррекция возрастных изменений,

Muse – для ослабленной кожи,

Unstress – борьба со стрессом,

Silk – мгновенный эффект для посещения торжественных мероприятий,

IIIustrious – для коррекции пигментации и возвращения сияния.

С помощью салонных процедур результат достигается быстро, однако для поддержания длительного эффекта рекомендуется применять такую косметику дома.

Воспользуйтесь советами профессионала и соберите собственную домашнюю косметичку профессиональных инновационных средств по уходу за кожей.

Выгодно и безопасно. Где приобрести профессиональную косметику?

Дорогую косметику следует покупать только у крупных официальных дистрибьюторов с широкой торговой сетью (для примера: https://topcosmetics.ua/harkov_christina/).

Дистрибьюторы взаимодействуют с поставщиком без посредников, что исключает торговлю контрафактной продукцией. К тому же, выкупая большие объемы товара, дистрибьютор использует оптовые скидки. Поэтому для розничного покупателя (представителя салона красоты или частного покупателя) удобней и выгодней общаться с дистрибьютором.

Молодость и красота – вот главный тренд современного общества. И для того, чтобы быть в тренде, надо обрести внутреннюю гармонию, вести активный образ жизни, правильно питаться и пользоваться инновационной косметикой мировых брендов.