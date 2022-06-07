Від початку війни, з 24 лютого, у Тернополі вживаються заходи щодо посилення захисту та оборони міста.

Наприкінці березня місто отримало п’ять терміналів супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX Ілона Маска – обладнання, завдяки якому можна ефективно працювати та забезпечити роботу критичної інфраструктури міста у випадку перебоїв з Інтернетом. Starlink на даний час є найстабільнішою та найменш вразливою інтернет-мережею у світі, яку фактично не можливо зламати, з якої не можливо перехопити інформацію чи заблокувати сигнал.

З метою інформування жителів громади Тернопільська міська рада розробила пам’ятку про те, як діяти в умовах радіаційної та хімічною небезпеки. Серед головного – виділено ознаки отруєння аміаком та хлором, захист щитовидної залози під час радіаційної небезпеки, а також покрокова інструкція першої допомоги. Окрім цього, інформаційна пам’ятка містить вісім основних пунктів з виготовлення в домашніх умовах вартно-марлевої пов’язки.

В усіх укриттях закладів освіти міста забезпечено інтернет-зв’язок (WI-FI). В найбільших з них встановлено генератори, які призначені для забезпечення резервного електроживлення у випадку відключення електропостачання у захисних спорудах цивільного захисту населення в м. Тернополі.

За сприяння Асоціації «Укрводоканалекологія» нещодавно для нашого міста з Німеччини передали кілька німецьких колонок-качалок води, першу з яких уже встановили працівники КП «Тернопільводоканал» на вул. Данила Нечая.

Загалом у Тернополі діє близько 40 колонок-качалок, звідки мешканці міста можуть набирати воду для власних потреб, а також у разі планових промивань водопровідних мереж чи ремонтних робіт.