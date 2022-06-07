У Почaєві перейменують вулиці пов’язані з пропагандою російської та радянської культури
Виконавчим комітетом Почаївської міської ради прийнято рішення № 98 від 30 травня 2022 року «Про визначення переліку геонімів (вулиць) населених пунктів Почаївської міської територіальної громади, що підлягають перейменуванню. Про це повідомляють у міській раді.
Згідно даного рішення затверджено перелік вулиць населених пунктів громади, назви яких безпосередньо пов’язані з пропагандою ворожої російської та радянської культури та підлягають перейменуванню:
місто Почаїв:
-вул. Возз’єднання,
-вул. Гагаріна,
-вул. Стельмащука,
-вул. Суворова,
-вул. Толстого,
-вул. Чайковського.
Старотаразький старостинський округ:
-вул. Колгоспна, с. Старий Тараж,
-вул. Гагаріна, с. Комарин.
Ридомильський старостинський округ:
-вул. Ковпака.
Лосятинський старостинський округ:
-вул. Жовтнева,
-вул. 8-го березня.
Лідихівський старостинський округ:
-вул. 17 вересня,
-вул. 8- го березня,
-вул. Боженка,
-вул. Гагаріна,
-вул. Мічуріна,
-вул. Островського,
Будківський старостинський округ:
-вул. Першотравнева, с. Комарівка.
Просимо громадян долучитись до обговорення та пропонувати нові назви вулиць громади.