У Почaєві перейменують вулиці пов’язані з пропагандою російської та радянської культури

Виконавчим комітетом Почаївської міської ради прийнято рішення № 98 від 30 травня 2022 року «Про визначення переліку геонімів (вулиць) населених пунктів Почаївської міської територіальної громади, що підлягають перейменуванню. Про це повідомляють у міській раді.

Згідно даного рішення затверджено перелік вулиць населених пунктів громади, назви яких безпосередньо пов’язані з пропагандою ворожої російської та радянської культури та підлягають перейменуванню: