Як на Тернопільщині реалізовують проект “Фінансова просвіта — в кожну школу 2.0”

9 листопада на Тернопіллі відбулося продовження реалізації проекту “Фінансова просвіта — в кожну школу 2.0”.

Майже тисячолітнє місто князя Василька, древня Теребовля зустріла нас похмурою погодою і дрібним дощиком. Однак, ці маленькі неприємності компенсував надзвичайно теплий прийом у Теребовлянському НВК.

Презентації, представлені учасниками наукового гуртка “Фінансова просвіта” зацікавили не тільки учнів 10-11 класів, а й багатьох вчителів та керівництво навчального закладу.

Богдана Марціясь і Катерина Черняшова розкрили старшокласникам можливості для самостійного здобуття знань, які дають освітні інтернет-платформи EdEra, Prometheus, Coursera та інші.

Як наголосив керівник групи доцент Горин В.П., освітні інтернет-платформи можуть посприяти не тільки самоосвіті, але й допомогти старшокласнику визначитись із майбутнім профілем навчання і роботи. Особливо зацікавили учнів сервіси освітніх платформ, які дають змогу самостійно підготуватись до здачі ЗНО.

Мар’яна Рогальська та Мар’яна Мащак розповіли учням про основні види фінансового шахрайства в інтернеті та способи, як вберегтися від їхніх афер. Ця презентація викликала в учнів жвавий інтерес, оскільки багато хто з них уже зіштовхувався з тими чи іншими аферами в інтернеті.

На завершення зустрічі доц. Горин В.П. запропонував присутнім задуматись над необхідністю особистого фінансового планування та розповів про основні ази його складання. Технічну допомогу у проведенні тренінгу забезпечував учасник гуртка “Фінансова просвіта” Віталій Паращій. Надзвичайно приємно було почути від учнів та учителів Теребовлянського НВК слова вдячності за приїзд студентського фінансового “десанту”.

Звичайно, що поїздка у старовинну Теребовлю не могла відбутись без відвідин мурів середньовічної фортеці та приємної прогулянки прекрасним містечком.

P.S. Дякуємо Світлані Савіцькій за цікаву розповідь про минуле та сучасне чудового міста Теребовля.

Джерело: соцмережі.