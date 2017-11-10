Як на Тернопільщині реалізовують проект “Фінансова просвіта — в кожну школу 2.0”
9 листопада на Тернопіллі відбулося продовження реалізації проекту “Фінансова просвіта — в кожну школу 2.0”.
Майже тисячолітнє місто князя Василька, древня Теребовля зустріла нас похмурою погодою і дрібним дощиком. Однак, ці маленькі неприємності компенсував надзвичайно теплий прийом у Теребовлянському НВК.
Презентації, представлені учасниками наукового гуртка “Фінансова просвіта” зацікавили не тільки учнів 10-11 класів, а й багатьох вчителів та керівництво навчального закладу.
Богдана Марціясь і Катерина Черняшова розкрили старшокласникам можливості для самостійного здобуття знань, які дають освітні інтернет-платформи EdEra, Prometheus, Coursera та інші.
Як наголосив керівник групи доцент Горин В.П., освітні інтернет-платформи можуть посприяти не тільки самоосвіті, але й допомогти старшокласнику визначитись із майбутнім профілем навчання і роботи. Особливо зацікавили учнів сервіси освітніх платформ, які дають змогу самостійно підготуватись до здачі ЗНО.
Мар’яна Рогальська та Мар’яна Мащак розповіли учням про основні види фінансового шахрайства в інтернеті та способи, як вберегтися від їхніх афер. Ця презентація викликала в учнів жвавий інтерес, оскільки багато хто з них уже зіштовхувався з тими чи іншими аферами в інтернеті.
На завершення зустрічі доц. Горин В.П. запропонував присутнім задуматись над необхідністю особистого фінансового планування та розповів про основні ази його складання. Технічну допомогу у проведенні тренінгу забезпечував учасник гуртка “Фінансова просвіта” Віталій Паращій. Надзвичайно приємно було почути від учнів та учителів Теребовлянського НВК слова вдячності за приїзд студентського фінансового “десанту”.
Звичайно, що поїздка у старовинну Теребовлю не могла відбутись без відвідин мурів середньовічної фортеці та приємної прогулянки прекрасним містечком.
P.S. Дякуємо Світлані Савіцькій за цікаву розповідь про минуле та сучасне чудового міста Теребовля.
Володимир Горин
Джерело: соцмережі.