У Тернополі є 14 майданчиків для платного паркування автомобілів

Розміщення майданчиків для паркування за окремими адресами здійснюється у встановленому порядку органами місцевого самоврядування за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Майданчики для паркування обладнуються відповідно до вимог постанови КМУ від 3 грудня 2009 р. № 1342

Відведені майданчики для платного паркування обов’язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один автомат на 20 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та/або інформаційними знаками про можливість і порядок надання послуги “мобільне паркування”. та інформацією про оператора паркування

Зважаючи що оплата послуг з користування майданчиком для паркування здійснюється виключно за допомогою технічних засобів, таких як пакувальний автомат , автоматичний в’їзний та виїзний термінал та послуги “мобільне паркування” то у разі незабезпечення оператором належного функціонування засобів сплати вартості зазначених послуг відповідно до вимог постанови КМУ від 3 грудня 2009 р. № 1342 Сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування не здійснюється .

Слід зазначити що не обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених законодавством тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування транспортних засобів