Графік великодніх богослужінь та освячення пасок у Тернополі

Вже цієї неділі християни відзначатимуть величне свято Воскресіння Господнього.

Зазвичай, у це свято храми Тернополя просто переповнені, адже на літургії люди йдуть цілими родинами, приїздять і жителі довколишніх сіл. Цьогоріч Міністерство охорони здоров’я закликає людей дотримуватися карантинних обмежень, а літнім людям настійливо рекомендує молитися онлайн, дивлячись святкові богослужіння у трансляції.

Також є і рекомендації щодо посвячення пасок, зокрема людей просять не приходити цілими родинами, а делегувати на цей обряд лише одну особу від сім’ї.

Терміново зібрало інформацію, в які години можна буде посвятити паски у храмах міста, а також дані про графік великодніх богослужінь.

Як повідомили Терміново в єпархіяк, митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк архієрейську великодню літургію правитиме о 7 ранку у катедрі, а архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор відправить архієрейське пасхальне богослужіння о 23.30 у суботу, 1 травня, в каплиці кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина і Єлени на перетині вулиць Тарнавського та Київської.

Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської єпархії Теодор Мартинюк архиєрейську службу відправить в зоні проведення антитерорестичної операції, куди він поїхав з духовною місією для підтримки українських бійців.