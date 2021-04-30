8 людей померли: ситуація з COVID-19 на Тернопільщині
277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 30 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 8
– чоловік 87 р. Тернопільський район с. Уритва
– чоловік 66 р. м. Теребовля
– чоловік 71 р. Тернопільський район с. Золотники
– чоловік 51 р. Чортківський район с. Дзвенигород
– чоловік 67 р. м. Тернопіль
– жінка 73 р. м. Тернопіль
– жінка 70 р. Чортківський район с. Яблунів
– чоловік 47 р. Кременецький район с. Білокриниця
одужало – 480 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1025
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 66088 осіб;
одужало – 57367 осіб;
летальних випадків – 1063 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7040 (6271 одужало, 114 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1425 (1274 одужало, 30 летальних)
– Тернопільський район – 40341 (34536 одужало, 614 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 18579 (15425 одужало, 273 летальних)
– Чортківський район – 18707 (16560 одужало, 332 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2590 (2234 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (35 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 7
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 5
• Кременецька міська ОТГ – 11
• Лановецька міська ОТГ – 7
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (158 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 4
• Бережанська міська ОТГ – 11
• Білецька сільська ОТГ – 2
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 7
• Великобірківська селищна ОТГ – 2
• Великогаївська сільська ОТГ – 2
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 6
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 8
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 2
• Нараївська сільська ОТГ – 2
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 6
• Підгаєцька міська ОТГ – 2
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 3
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 5
• Тернопільська міська ОТГ – 94
Чортківський район (84 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 15
• Бучацька міська ОТГ – 11
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 4
• Гусятинська селищна ОТГ – 7
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 7
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 3
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5
• Монастириська міська ОТГ – 2
• Нагірянська сільська ОТГ – 3
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 2
• Трибухівська сільська ОТГ – 5
• Хоростківська міська ОТГ – 5
• Чортківська міська ОТГ – 10
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