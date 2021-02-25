У Тернополі є 14 майданчиків для платного паркування автомобілів
4 майданчиків для платного паркування транспортних засобів та дві відведені території, плата за паркування на яких не збирається.
Розміщені діючі паркувальні майданчики за адресами:
вул. А. Живова;
вул. Митрополита Шептицького;
вул. Оболоня,
вул. Микулинецька;
Майдан Волі;
вул. Замкова (біля пологового будинку);
вул. В. Чорновола;
вул. Коперника;
бульв. Т. Шевченка (біля драмтеатру);
Привокзальний майдан;
вул. Патріарха Мстислава;
площа Героїв Євромайдану;
вул. Дружби – вул. Мазепи;
вул. 15 Квітня;
вул. 15 квітня – вул. Братів Бойчуків (плата за паркування не збирається);
вул. Поліська (плата за паркування не збирається).