13:30 | 25.02.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі є 14 майданчиків для платного паркування автомобілів

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4 майданчиків для платного паркування транспортних засобів та дві відведені території, плата за паркування на яких не збирається.

🔷 Розміщені діючі паркувальні майданчики за адресами:
🔰 вул. А. Живова;
🔰 вул. Митрополита Шептицького;
🔰 вул. Оболоня,
🔰 вул. Микулинецька;
🔰 Майдан Волі;
🔰 вул. Замкова (біля пологового будинку);
🔰 вул. В. Чорновола;
🔰 вул. Коперника;
🔰 бульв. Т. Шевченка (біля драмтеатру);
🔰 Привокзальний майдан;
🔰 вул. Патріарха Мстислава;
🔰 площа Героїв Євромайдану;
🔰 вул. Дружби – вул. Мазепи;
🔰 вул. 15 Квітня;

‼️ вул. 15 квітня – вул. Братів Бойчуків (плата за паркування не збирається);

‼️ вул. Поліська (плата за паркування не збирається).

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