В дитячих садочках Чорткова оновлюють меню: що тепер їстимуть маленькі чортків’яни

Харчування в дитячому садочку – одне із найважливіших питань, яке завжди турбує всіх батьків – чи буде в раціоні дитини достатньо м’яса, риби, молочних продуктів, свіжих овочів та фруктів. І не менш важливо – різноманітність страв, бо деякі дітлахи – справжні гурмани, які не завжди хочуть просто кашу з підливою. Ми дізналися, від чого залежить меню в дошкільному закладі, хто його формує і що ж зміниться в скорім часі.

«Дуже важливо, щоб їжа, якою годують в закладах дошкільної освіти була збалансованою, смачною та корисною. Щоденна вартість харчування однієї дитини віком до 3-ох років становить 25 грн, а для старших діток – 35 грн, за ці гроші дітки повинні отримувати страви, які відповідають всім стандартам.

Проте калорійність та повноцінність харчування – це лише половина справи, важливо, щоб їжа була не просто збалансованою, але й подобалася самим вихованцям. За формування меню в садочку відповідають керівник закладу, медична сестра та кухарі. Протягом тривалого часу список страв для всіх ДНЗ був однаковим.

Часто вихованці відмовляються їсти звичайне пюре чи рисову кашу, тому деякі дитячі садочки проявили бажання урізноманітнити та розробити власне меню. Страви в ньому і далі відповідатимуть всім стандартам якості, але от що і як готувати кожен садочок вирішуватиме самостійно», – розповіла начальниця управління освіти, молоді та спорту Людмила Поліщук.

Щоб побачити, як підлаштовуються під гастрономічні смаки своїх вихованців, ми завітали у два дошкільні заклади міста – ДНЗ №6 («Чебурашка») та №3 («Веселка»).

На обід у дитячому садку №6 – суп з фрикадельками, вареники з сиром і картоплею та фруктовий компот. Варто відмітити, що серед діток важко відшукати того, хто б відмовлявся їсти. Про страви, якими готують вихованців, розповіла старша медична сестра Надія Чорнобривець:

«Ми дуже раді, що тепер можемо самостійно складати меню для діток, не враховуючи уподобання вихованців з інших садочків, а орієнтуючись лише на наших малят. Звісно, до харчування дошкільнят є ряд вимог, яких ми неустанно дотримуємося. Але зі звичних продуктів можна приготувати страви, які більше подобатимуться діткам.

До прикладу, замість звичного картопляного пюре, раз в 10 днів ми ліпимо вареники, гуляш із курячого філе чергуємо з відбивною, яку дітки їдять з більшим апетитом, а з рису робимо голубці. Кухарі намагаються придумати страви, які були б корисними, і водночас смакували всім діткам. Можна, звісно, наготувати просто макарони з гуляшем, але тоді, більшість порцій опиниться в смітнику. Ми не готуємо «простіші» страви, а намагаємося готувати так, що діти справді їли».

Встигли ми і на трапезу в дитячому садочку №3, тут раціон дещо відрізняється, але виглядає не менш апетитно. На обід у діток овочевий суп з зеленим горошком, ячмінна каша, печінкові котлети, салат з бурячка, фруктовий компот. Та це і нормально, бо вареники, щоправда ліниві, були у них на сніданок.

«Діти – ще більші гурмани, ніж дорослі, їх не обманеш. Вони будуть їсти лише те, що їм до вподоби. При складанні меню орієнтуємося на те, щоб страви були корисними, поживними і водночас смачними. Кожного дня варениками частувати ми не можемо, бо все ж у раціоні мають бути і цільнозернові крупи, і клітковина.

Загалом, для дітей в садочку організовано чотириразове харчування. Окрім основних прийомів їжі ще є перекус у вигляді йогурту, соку, печива чи оладок – діти в захваті від таких смаколиків», – зауважує завідувач ДНЗ №3 Леся Побуринна.

Варто відмітити, що оновлені меню в дошкільних закладах нашого міста повністю відповідатимуть потребам та смаковим вподобанням вихованців. Замовляти продукти харчування садочки будуть відповідно до списку страв, які готуватимуть на тій чи іншій кухні. До прикладу, якщо в одному із закладів діткам краще смакує куряче м’ясо, а не печінка, то страв із курятини там буде більше.

За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук, така система харчування не лише задовольнятиме смакові уподобання вихованців, але й допоможе значно зменшити кількість залишених у тарілці порцій.