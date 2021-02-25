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В дитячих садочках Чорткова оновлюють меню: що тепер їстимуть маленькі чортків’яни

Irena 0 Views Прокоментуй!

Харчування в дитячому садочку – одне із найважливіших питань, яке завжди турбує всіх батьків – чи буде в раціоні дитини достатньо м’яса, риби, молочних продуктів, свіжих овочів та фруктів. І не менш важливо – різноманітність страв, бо деякі дітлахи – справжні гурмани, які не завжди хочуть просто кашу з підливою. Ми дізналися, від чого залежить меню в дошкільному закладі, хто його формує і що ж зміниться в скорім часі.

🗣«Дуже важливо, щоб їжа, якою годують в закладах дошкільної освіти була збалансованою, смачною та корисною. Щоденна вартість харчування однієї дитини віком до 3-ох років становить 25 грн, а для старших діток – 35 грн, за ці гроші дітки повинні отримувати страви, які відповідають всім стандартам.
✅Проте калорійність та повноцінність харчування – це лише половина справи, важливо, щоб їжа була не просто збалансованою, але й подобалася самим вихованцям. За формування меню в садочку відповідають керівник закладу, медична сестра та кухарі. Протягом тривалого часу список страв для всіх ДНЗ був однаковим.
✅Часто вихованці відмовляються їсти звичайне пюре чи рисову кашу, тому деякі дитячі садочки проявили бажання урізноманітнити та розробити власне меню. Страви в ньому і далі відповідатимуть всім стандартам якості, але от що і як готувати кожен садочок вирішуватиме самостійно», – розповіла начальниця управління освіти, молоді та спорту Людмила Поліщук.
✅Щоб побачити, як підлаштовуються під гастрономічні смаки своїх вихованців, ми завітали у два дошкільні заклади міста – ДНЗ №6 («Чебурашка») та №3 («Веселка»).
✅На обід у дитячому садку №6 – суп з фрикадельками, вареники з сиром і картоплею та фруктовий компот. Варто відмітити, що серед діток важко відшукати того, хто б відмовлявся їсти. Про страви, якими готують вихованців, розповіла старша медична сестра Надія Чорнобривець:
🗣«Ми дуже раді, що тепер можемо самостійно складати меню для діток, не враховуючи уподобання вихованців з інших садочків, а орієнтуючись лише на наших малят. Звісно, до харчування дошкільнят є ряд вимог, яких ми неустанно дотримуємося. Але зі звичних продуктів можна приготувати страви, які більше подобатимуться діткам.
✅До прикладу, замість звичного картопляного пюре, раз в 10 днів ми ліпимо вареники, гуляш із курячого філе чергуємо з відбивною, яку дітки їдять з більшим апетитом, а з рису робимо голубці. Кухарі намагаються придумати страви, які були б корисними, і водночас смакували всім діткам. Можна, звісно, наготувати просто макарони з гуляшем, але тоді, більшість порцій опиниться в смітнику. Ми не готуємо «простіші» страви, а намагаємося готувати так, що діти справді їли».
✅Встигли ми і на трапезу в дитячому садочку №3, тут раціон дещо відрізняється, але виглядає не менш апетитно. На обід у діток овочевий суп з зеленим горошком, ячмінна каша, печінкові котлети, салат з бурячка, фруктовий компот. Та це і нормально, бо вареники, щоправда ліниві, були у них на сніданок.
🗣«Діти – ще більші гурмани, ніж дорослі, їх не обманеш. Вони будуть їсти лише те, що їм до вподоби. При складанні меню орієнтуємося на те, щоб страви були корисними, поживними і водночас смачними. Кожного дня варениками частувати ми не можемо, бо все ж у раціоні мають бути і цільнозернові крупи, і клітковина.
✅Загалом, для дітей в садочку організовано чотириразове харчування. Окрім основних прийомів їжі ще є перекус у вигляді йогурту, соку, печива чи оладок – діти в захваті від таких смаколиків», – зауважує завідувач ДНЗ №3 Леся Побуринна.
✅Варто відмітити, що оновлені меню в дошкільних закладах нашого міста повністю відповідатимуть потребам та смаковим вподобанням вихованців. Замовляти продукти харчування садочки будуть відповідно до списку страв, які готуватимуть на тій чи іншій кухні. До прикладу, якщо в одному із закладів діткам краще смакує куряче м’ясо, а не печінка, то страв із курятини там буде більше.

✅За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук, така система харчування не лише задовольнятиме смакові уподобання вихованців, але й допоможе значно зменшити кількість залишених у тарілці порцій.

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