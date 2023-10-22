У Тернополі заблукала літня жінка



Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульні допомогли літній жінці, яка заблукала 👵

Учора на лінію 102 звернувся заявник, який повідомив, що на вулиці Соломії Крушельницької перебуває літня жінка, яка заблукала і не може повернутися додому.

Інспектори прибули на місце події, де виявили розгублену стареньку та розпитали в неї особисті дані, аби дізнатися місце проживання.

Уже за декілька хвилин охоронці порядку доставили громадянку додому та передали синові. Останній щиро подякував поліцейським за своєчасну допомогу.

Шановні громадяни, не будьте байдужі до людей похилого віку. Якщо ви побачили на вулиці старенького дідуся чи бабусю, які стоять на роздоріжжі чи хаотично блукають вулицями міста — не залишайтесь осторонь, запитайте, може їм потрібна допомога.