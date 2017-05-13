У Тернополі за втручання прокуратури припинено дію чергової інвестугоди

Тернопільською місцевою прокуратурою пред’явлено позов в інтересах держави в особі Тернопільської міської ради до виконавчого комітету ТМР, комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Сонячне» та приватного підприємця про визнання недійсним інвестиційного договору від 2 грудня 2014 року.

За умовами договору підприємець отримав право на будівництво та обслуговування стоянки та приміщень комерційного призначення (автосервісу) по вул.Микулинецькій в м.Тернополі на земельній ділянці площею півгектара.

Після спорудження нерухомості підприємець зміг би користуватись земельною ділянкою у позаконкурентний спосіб, без проведення аукціону.

З огляду на принципову та послідовну позицію органів прокуратури та судову практику щодо незаконності укладення інвестиційних угод у місті Тернополі, сторони процесу – виконком міськради, комунальне підприємство та приватний підприємець розірвали оскаржену угоду.

У зв’язку з цим провадження у справі господарським судом Тернопільської області припинено.

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