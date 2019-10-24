У Тернополі залякують вдову АТОвця Андрія Юркевича через землю, яку вона отримала після його смерті

«Айдарівець» Андрій Юркевич першим з Тернопільщини загинув у зоні антитерористичної операції ще у 2014 році. Після смерті його дружині Христині виділили землю на вулиці Бригадній у Тернополі.

Як, з’ясувалося згодом, земельна ділянка межує із власністю 82-річного чоловіка Йосипа Михайловича Кріля. А найцікавіше те, що в інтересах пана Кріля на підставі генерального доручення діє колишній чиновник відділу земельних ресурсів Тернопільської міськради Назар Станович.

Цього літа разом із родичами жінка вирішила розпочати будівництво на землі, яку отримала ще у 2015 році. Але на заваді став Назар Станович зі своїм батько. Тепер же дружина загиблого АТОвця змушена доводити право на ведення будівельних робіт у суді, адже ексчиновник заявляє, що частина території – його власність, а жінка, нібито, не має дозвільних документів на будівництво і робить все самочинно.

– Майже три роки мені телефонували з незнайомого номера, аби я продала земельну ділянку. Я запропонувала адекватно суму, однак покупець відмовився, аргументуючи тим, що це дорого. Цього літа ми розпочали будівництво. У результаті – отримуємо регулярні порції образ від Становичів. Станович старший обзиває лайливими словами будівельників, які в нас працюють, та навіть кидає в них грудками землі. Останньою краплею стало те, що він замахувався на мене молотком й ціляв брусками з паркану. Якби не брат, який захистив, то не знаю, що зараз зі мною було б. Тоді ми викликали поліцію, а чоловік заховався в будинку й не відчиняв. Потім представився правоохоронцям Івановим Іваном Івановичем. У результаті рішення Тернопільського міськрайонного суду Становича Р. В. таки притягнули до відповідальності за статтею 173 КУпАП. Це рішення 21 жовтня апеляційна інстанція залишила в силі, оскарженню воно не підлягає. Так, Станович отримав три доби обмеження волі. Думаю, упродовж цього часу він добряче подумає над своєю поведінкою, – пояснила Христина Юркевич.

Дружина загиблого АТОвця додала, що зараз відстоює у суді законне погодження будівництва. Вона має всі дозвільні документи для його початку, однак наразі будівельні роботи довелося призупинити.

– Мій чоловік віддав своє життя за мир в нашій державі. Цю втрату не можливо компенсувати, проте я, як і він, боротимуся до кінця. Адже не хочу, щоб усілякі нахаби прокручувати «брудні» справи. Мені гидко, що у нашому суспільстві досі є такі люди, які готові бити жінок заради свого незаконного збагачення, – додала Христина Юркевич.

Тернополяни

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