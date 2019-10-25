Ліквідація районів веде до федералізації держави та подальшого її розпаду, – голова обласної ради Віктор Овчарук

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук у прямому ефірі програми «Аргументи» на тернопільському каналі розповів про те, як зміни до Конституції України вплинуть на реформування місцевого самоврядування.

За словами очільника області, на цьому етапі завершується процес утворення об’єднаних територіальних громад.

– Ми спостерігаємо позитивне ставлення до реформ, які впроваджують у державі. Зокрема, зміни, які стартували у 2015 році – створення об’єднаних територіальних громад та надання їм можливості на місцях наповнювати бюджети і спрямовувати їх на розвиток своєї громади – це неабиякі позитивні зрушення. Тому назріває питання щодо припинення процесу децентралізації з метою подальшої прогресивної діяльності ОТГ. На жаль, громади не сформувалися на початку реформи, коли держава надавала підтримку у розвитку інфраструктури та соціальної структури. Наразі таке фінансування не передбачене. Проблемою є також те, що у бюджеті немає сплати податку про акциз, яка надходила у попередні роки. І це важливо, адже громада втратила додатковий дохід до свого бюджету, – зазначив Віктор Овчарук.

Голова облради підкреслив, що при обговоренні змін до Конституції України було запропоновано не лише завершити утворення ОТГ, а й ліквідувати райони як органи місцевого самоврядування та адміністрації, щоб створити при облраді виконкоми.

Майбутня структура та ієрархія нової моделі організації органів самоврядування, як зазначив спікер, передбачає посаду префекта.

– Щодо ліквідації районів та утворення укріпленої адмінтеродиниці, яка відповідатиме лише за частину контролю певної території, де буде призначений перфект. Тобто забирають орган місцевого самоврядування, який є господарем, натомість залишається адміністративний ресурс. Це буде не голова облдержадміністрації, а префект, який контролюватиме діяльність і прийняття рішень органів місцевого самоврядування. Існує небезпека, адже у частині його повноважень буде накладання вето на рішення, які приймають органи місцевого самоврядування, – пояснив Віктор Овчарук.

Окрім цього, очільник області виступає проти об’єднання районів та утворення країв.

– Пропоную створити відповідний мораторій, який забороняв би ліквідацію районів. Адже це веде до федералізації держави та подальшого її розвалу. Якщо говорити про історію формування держави, то Володимир Великий, коли хрестив Русь, роздав князівства синам. Саме тоді їх можна було легко побороти, – запевнив голова облради.

Запропоновані зміни у системі реформування органів місцевого самоврядування за прогнозами Віктора Овчарука можуть завершити опрацьовувати та ухвалювати вже на початку весни. Тому очільник Тернопільщини закликає громадян висловлювати свої пропозиції.