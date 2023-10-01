У Тернополі замість фото загиблого бійця вчепили світлину живого чоловіка

Родина загиблого Героя була шокована, що на фото – чужа людина.

У Тернополі міська влада замість фото загиблого українського Героя Олександра Місюри на банер повісила світлину живого чоловіка, який є однофамільцем.

Про це пише місцеве видання 20 хвилин.

До Дня захисників і захисниць у центрі Тернополя встановили банери з іменами та фото загиблих учасників російсько-української війни. Родина загиблого старшого навідника протитанкових ракетних комплексів Олександра Місюри також туди прийшла, але була шокована, бо над прізвищем та ім’я Героя побачили світлину чужого чоловіка.

Згодом з’ясувалося, що управління Тернопільської міської ради вставило фото чужої людини. Дружина загиблого Олександра Місюри Інна у соціальних мережах розмістила фото та написала: “Дуже дивно знайти твоє прізвище, дату народження та смерті, але чомусь не твоє фото”.

Родичка загиблого Героя Анастасія Місюра розповіла журналістам, що їх ніхто не повідомляв, що фото Сашка буде на банері у центрі міста.

“Просто дізналися, що банери з’явилися в центрі Тернополя і вирішили переглянути. Якщо ж у відповідальних осіб не було фото нашого Сашка, то чому вони не подзвонили? Ми б дали світлину. У нас є гарна світлина”, – говорить Анастасія.

Реакція чоловіка, який дізнався, що “похований”

З’ясувалося, що чоловік на фото – живий. Його також звати Олександр Місюра, він підприємець у сфері деревообробки, родом із Волині. Чоловік шокований, що його “поховали”. Він дізнався про це від журналістів.

“В Тернополі уже більше місяця як мене поховали. Це не жарт. В самому центрі міста на стенді аж з самого Дня незалежності розмістили моє фото серед загиблих Героїв – про це повідомили родичі загиблого і місцева журналістка Polina Daineha. Не знаю, як і реагувати!? Така от суботня історія”, – написав Олександр у Фейсбук та прикріпив фото із банера.

Як пояснюють у міській раді