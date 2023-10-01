Вночі на Тернопільщині скутерист розбився насмерть, а пасажир важко травмувався

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 30 вересня на 1 жовтня. Орієнтовно о 01.00 годин водій скутера, проїжджаючи по автодорозі P-39, не справився з керуванням, з’їхав на обочину та допустив перекидання транспортного засобу. Сталось це поблизу с. Ренів Залозецької територіальної громади.

Внаслідок аварії скутерист, 23-річний житель с. Вертелка, загинув на місці ДТП. а його пасажир-одноліток опинився на лікарняному ліжку. Потерпілий отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в Тернопільську обласну комунальну лікарню.