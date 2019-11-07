У Тернополі запрацювала мобільна група з протидії домашньому насильству

Жорстоке поводження в родинах – факти непоодинокі. Від початку року тернопільські поліцейські зареєстрували понад чотири з половиною тисячі заяв та повідомлень про вчинення правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством.

Аби своєчасно реагувати на такі факти, у Тернополі запрацювала мобільна група поліції з протидії домашньому насильству. До її складу увійшли вісім працівників, яких обрали з числа патрульних, дільничних офіцерів та співробітників ювенальної превенції. Поліцейські виїжджатимуть на виклики, пов’язані із повідомленнями про насильство в сім’ях.