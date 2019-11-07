Сесія обласної ради відбудеться 14 листопада

Друге пленарне засідання 12 сесії обласної ради відбудеться чотирнадцятого листопада.

Таке рішення було прийнято під час засідання президії обласної ради, яке відбулось сьогодні, 5 листопада.

Члени президії також обговорили питання порядку денного та їх почерговість.

Голова обласної ради Віктор Овчарук закликав колег до плідної та конструктивної праці під час пленарного засідання.

«Нам необхідно прийняти багато господарських питань, на які вже давно очікують краяни, також ми маємо чітко окреслити позицію обласної ради щодо важливих безпекових питань та продовження реалізації реформ у краї, зокрема реформи адміністративно-територіального устрою держави, – наголосив очільник області.

Членам президії також було репрезентовано концепцію реформування інтернатних закладів області, яку розробило управління освіти і науки ТОДА.