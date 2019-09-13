На полях «Бучачагрохлібпрому» заготівля кормів для ВРХ – у повному розпалі

Як розповів заступник директора з тваринництва Сергій Рекротюк, аграрії «Бучачагрохлібпрому» планують зібрати 50 тисяч тонн силосу, аби на весь рік забезпечити високу продуктивність поголів’я.

– Сприятливі погодні умови та сучасні техніка дозволяють нам активно збирати корми для тваринницьких комплексів. Заготівлю розпочали ще з весни. Так, у травні зібрали понад 6 тисяч тонн жита. Упродовж літа – два укоси люцерни на сінаж, ще плануємо запасти приблизно 5 тисяч тонн. Наразі продовжуємо заготовляти силос. На полях підприємства до цієї роботи залучені два комбайни JAGUAR, ще один збираємося найняти. Заготівля кормів – дуже важливий етап роботи аграріїв у напрямку тваринництва, адже від нього залежить подальша продуктивність. Загальна кількість поголів’я «Бучачагрохлібпрому» становить майже 8 тисяч голів. За рік одна корова дає орієнтовно 9 тисяч літрів молока. Все завдяки сучасній системі утримання ВРХ та достатній кількості кормів,– поділився Сергій Рекротюк.

Аграрії кажуть, якщо осінь буде теплою, то всі плани із заготівлі кормів вдасться повністю реалізувати.

До слова, три тваринницькі комплекси ТзОВ «Бучачагрохлібпром» працюють у селах Соколів, Осівці та Пилява Бучацького району. Загальна кількість поголів’я становить 7 800 голів, з них 3250 корів, 1488 – бичків, яких відгодовують на м’ясо, інше – молодняк різного віку. За рік одна корова дає орієнтовно 9 тисяч літрів молока. Ферми забезпечують робочими місцями 242 місцевих жителі. За вісім місяців 2019 року фонд заробітних плат працівників тваринницьких комплексів «Бучачагрохлібпрому» склав 31365 тис. грн. Середня заробітна плата сягнула 16201 грн. За цей час сплачено податків: ЄСВ – 6900 тис. грн, ПДФО – 5645 тис. грн, військовий збір – 470 тис. грн.