У Тернополі затримали магазинного злодія

Адміністратори торгових закладів, провівши ревізію та переглянувши відео з камер спостережень встановили, що невідома особа таємно виносила товар. З одного із магазинів чоловік викрав товарно-матеріальних цінностей майже на 800 гривень. З іншого виніс харчові продукти на кількасот гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу підозрюваного. Це – раніше судимий житель Тернополя, 1985 року народження.

Дані факти слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 185 ККУ. Триває слідство.