У Тернополі затримали магазинного злодія
Раніше судимий за майнові злочини тернополянин продовжує чинити протиправне. Шостого вересня із заявами про крадіжки звернулися до поліції власники двох магазинів.
Адміністратори торгових закладів, провівши ревізію та переглянувши відео з камер спостережень встановили, що невідома особа таємно виносила товар. З одного із магазинів чоловік викрав товарно-матеріальних цінностей майже на 800 гривень. З іншого виніс харчові продукти на кількасот гривень.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу підозрюваного. Це – раніше судимий житель Тернополя, 1985 року народження.
Дані факти слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 185 ККУ. Триває слідство.