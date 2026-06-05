Показ ANDRE TAN, дефіле «Мотанка» та 100 тисяч на благодійність: чим запам’яталася «Міні Міс Україна 2026» у Тернополі

У Тернополі з 28 по 30 травня відбувся 27-й Національний фестиваль моди і таланту «Міні Міс Україна 2026», який зібрав 52 учасників із різних регіонів країни. Протягом трьох днів юні моделі та талановиті діти демонстрували свої здібності у творчих і модельних конкурсах, а також представляли українські традиції через сучасне мистецтво та моду.

Цьогорічною концепцією фестивалю стала «Мотанка» — символ української жіночої сили, оберегу та зв’язку поколінь. Саме ця тема лягла в основу тематичного дефіле, яке стало однією з центральних подій заходу. Учасники також презентували національне вбрання та змагалися у категоріях «Таланти», «Моделі» та «Амбасадори».

Особливою подією фестивалю стала церемонія нагородження переможців та виступи відомих українських артистів. Для гостей заходу співали Світлана Тарабарова та Артем Котенко, створивши святкову атмосферу та подарувавши глядачам яскраві емоції.

Гран-прі фестивалю «Міні Міс Україна 2026» здобула Мілана Будюк зі Львова.

У межах фестивалю також відбувся Всеукраїнський фестиваль дизайнерів і театрів мод «Ukrainian Fashion Kids 2026». Перемогу в ньому здобув Вищий професійний коледж моделювання та дизайну Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола з Тернополя.

Окрасою події став показ дитячої couture-колекції від бренду ANDRE TAN. Зіркове дефіле традиційно поєднало сучасні модні тенденції, високу моду та дитячу безпосередність.

Під час фестивалю також відбувся благодійний збір «Від серця до серця». Організаторам вдалося зібрати 100 тисяч гривень для Тернопільської обласної дитячої лікарні. За ці кошти планують придбати апарат швидкої промивки ран, необхідний для надання невідкладної допомоги дітям.

Організатори наголошують, що фестиваль уже багато років залишається не лише платформою для розвитку дитячих талантів, а й важливим майданчиком для популяризації української культури, творчості та благодійності