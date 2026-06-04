Під одним небом: як Тернопільщина стає місцем зустрічі митців з усієї Європи

На Тернопільщині стартував міжнародний культурний проєкт «Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні», який об’єднає митців з України, Польщі та Іспанії. Упродовж літа та осені художники, ремісники, музиканти та літератори працюватимуть у сільській садибі в Крутилові на Гримайлівщині, створюючи нові мистецькі твори та досліджуючи теми пам’яті, ідентичності, культури та сучасного досвіду.

Водночас цей проєкт має значно ширшу мету. Організатори прагнуть створити першу на Тернопільщині постійно діючу міжнародну мистецьку резиденцію неподалік природного заповідника Медобори. Для цього громада вже виділила 1,6 гектара землі поблизу зони заповідника.

«Сьогодні мистецькі резиденції є звичною практикою для багатьох європейських країн, але на Тернопільщині такого постійного простору поки що немає. Ми хочемо це змінити. Наше завдання — не просто провести кілька резиденцій, а створити місце, яке працюватиме багато років і стане точкою культурного тяжіння для України та Європи», — розповідає «Погляду» керівник проєкту та голова громадської організації «Мистецький фестиваль Ї» Василь Томчишин.

За його словами, спочатку планувалося, що будівництво резиденції розпочнеться ще минулого року. Однак через особливості грантового фінансування концепцію довелося змінити.

«Європейський Союз підтримав нашу ідею, але такі програми не фінансують будівництво. Вони можуть підтримувати проживання митців, проведення резиденцій та творчих програм. Тому ми вирішили не чекати кілька років, а почати вже зараз. Для цього орендували садибу в Крутилові неподалік Вікна і створили там усі необхідні умови для роботи учасників», — каже Василь Томчишин.

Для кожного резидента організатори підготували окреме житло та творчу майстерню. Учасники забезпечені необхідними матеріалами для роботи і матимуть змогу протягом місяця повністю зосередитися на творчості.

Проєкт покликаний не лише підтримати митців, а й зміцнити культурні зв’язки між Україною та країнами Європейського Союзу.

«Для нас важливо, щоб митці з різних країн не лише створювали нові роботи в Україні, а й ставали носіями правдивої інформації про нашу державу. Через культуру ми будуємо зв’язки між громадами, знайомимо Європу з Україною та водночас відкриваємо українцям сучасні культурні процеси інших країн», — наголошує Василь Томчишин.

На участь у програмі надійшло близько 150 заявок. Відбір проходив на конкурсній основі за участю незалежного журі, до складу якого увійшли письменники, художники та музиканти. За результатами оцінювання сформували міжнародні групи резидентів.

Першою стартувала резиденція образотворчого та сучасного трансмедійного мистецтва. Її учасниками стали Лідія Голоско (Київ), Віталій Грех (Івано-Франківськ), Alba Gutierrez Gonzalez (Гранада, Іспанія) та Maciej Pająk (Краків, Польща).

Як зазначають організатори, учасники досліджуватимуть межі між людиною та простором, між минулим і сучасністю, перетворюючи ці пошуки на мистецтво. Через живопис та сучасні художні практики вони працюватимуть із темами пам’яті, особистого досвіду та колективної історії.

У липні відбудеться резиденція за напрямом ремесел та прикладного мистецтва. До неї долучаться Людмила Пономаренко (Київ), Paula Jimbo del Valle (Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія), Nadiia Moroz-Olshanska (Краків, Польща) та Василина Буряник (Новий Розділ).

У своїх творчих практиках мисткині поєднуватимуть традиційні ремесла із сучасним мистецтвом, працюватимуть із локальною пам’яттю, культурною спадщиною та переосмисленням народних технік у сучасному контексті.

Серпень буде присвячений музичному мистецтву, сучасним музичним практикам та міждисциплінарним творчим пошукам. У резиденції працюватимуть Piotr Michał Madej (Польща), Юлія Оліяр (Львів), Maria Oliynyk (Львів) та Cristina Rodriguez (Іспанія).

Під час резиденції митці досліджуватимуть теми пам’яті, голосу, ідентичності та приналежності через музику, польові дослідження та сучасні мистецькі практики. Серед їхніх творчих пошуків — електронна музика, перформативні проєкти, переосмислення української пісенної традиції та створення нових форм культурного діалогу.

Завершить цикл літературна резиденція, яка триватиме у вересні. Її учасниками стануть Tamara Gutiérrez (Авіла, Іспанія), Василь Кузан (Івано-Франківськ), Олена Замойська (Львів) та Jan Kanty Zienko (Варшава, Польща).

Письменники працюватимуть із темами війни, пам’яті, ідентичності та людського досвіду через поезію, прозу, драматургію та художньо-документальні тексти. У центрі їхньої уваги будуть особисті історії, родинна пам’ять, архівні документи та осмислення подій ХХ–ХХІ століть.

На думку організаторів, проєкт може стати важливим кроком для розвитку культурного туризму та міжнародної співпраці, а також допомогти зробити Тернопільщину помітнішою на культурній карті Європи.

«Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні» — міжнародний проєкт підтримки індивідуальних мистецьких творів, спрямований на розвиток міжкультурного діалогу та професійної співпраці.