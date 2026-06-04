На Кременеччині вигоріло унікальне карбонатне болото з рідкісними орхідеями

На околиці села Білокриниця Кременецької громади зафіксували масштабне випалювання унікального карбонатного болота. Екологи та науковці, які обстежили територію, заявляють про серйозну загрозу для рідкісних видів рослин і всієї екосистеми.

Обстеження провела 2 червня ініціативна група мешканців разом із науковцями та представниками природоохоронних установ. У роботі взяли участь фахівці Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії, Кременецького ботанічного саду, Національного природного парку «Кременецькі гори» та Луганського природного заповідника.

За словами учасників обстеження, значна частина болота перетворилася на згарище. Вогонь знищив трав’янисту рослинність, чагарники та дерева.

Водночас на невеликих ділянках, які дивом не постраждали від пожежі, науковці виявили рідкісні види рослин. Серед них — дикі орхідеї, зокрема коручка болотна та зозулині сльози, а також осока Девела, осока Хоста, сашник іржавий та пухівка вузьколиста. Також були зафіксовані сліди життєдіяльності бобра європейського.

Фахівці наголошують, що карбонатне болото є залишком великого болотного масиву та відіграє важливу роль у підтриманні рівня ґрунтових вод. Саме такі природні території допомагають зберігати запаси води та забезпечують живлення місцевих джерел і криниць.

Науковці застерігають, що подальше випалювання або осушення цієї території може призвести до втрати унікальних видів рослин і руйнування екосистеми, яка формувалася тисячоліттями.

Представники природоохоронної спільноти закликали громадськість і владу вжити заходів для збереження природного об’єкта та недопущення його подальшого знищення.