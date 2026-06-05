Не дотримався інтервалу та збив велосипедиста: на Тернопільщині вантажівка спричинила смертельну ДТП

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія вантажного автомобіля, якого обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

За даними слідства, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 31 березня 2026 року в Кременецькому районі. Водій вантажівки «MAN» перед виїздом та під час руху не проконтролював надійність кріплення елементів транспортного засобу. Також, за версією слідства, він відволікся від керування, не дотримався безпечного інтервалу та не зменшив швидкість, хоча мав можливість вчасно помітити небезпеку.

Аварія трапилася поблизу перехрестя з автодорогою М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» у селі Великі Млинівці. Водій допустив наїзд відкритою частиною правого борта причепа на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку правим краєм проїжджої частини.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав тяжкі травми голови, хребта, тулуба та численні переломи. Попри зусилля медиків, потерпілий помер у лікарні.

Дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області.