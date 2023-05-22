У Тернополі жінка на очах у сина викинула з вікна собаку: тварина загинула

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, пишуть Тернопільські події.

Жінка знаходячись за місцем свого проживання в присутності малолітнього сина, керуючись протиправним умислом, направленим на жорстоке поводження з твариною, яка відноситься до хребетних, нехтуючи правилами суспільної моралі, бажаючи загибелі тварини, вийшовши на балкон своєї квартири за вказаною адресою, яка розташована на 5-му поверсі будинку, з особливою жорстокістю та активним способом, використовуючи фізичну силу, взяла на руки свого собаку на прізвисько «Барбос» та кинула через вікно вниз.

Внаслідок чого собака впала на прилягаючу поверхню землі. Від отриманих травм собака померла.

На суді підозрювана свою провину заперечила, проте суд визнаї її винною та засудив до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін умовним – 2 роки іспитового.