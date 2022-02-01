У Тернополі змінено графік роботи центрів вакцинації населення та пунктів щеплень проти COVID-19
З 1 лютого внесено зміни у графік роботи чотирьох центрів вакцинації населення та пунктів щеплень проти COVID-19 у Тернополі.
Зокрема, пункт щеплення, що у КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» (вул. Руська, 47) працюватиме без змін у графіку, а усі інші центри вакцинації і пункти щеплення, які зазначені у таблиці нижче, відтепер працюватимуть з 09:00 до 18:00 год.
Через зростання кількості хворих на коронавірус, закликаємо жителів громади не зволікати із захистом себе та дітей і зробити щеплення проти COVID-19.
Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.
Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення
Час прийому, год.
Вакцина
Телефон для довідок
Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка,
просп. Злуки, 45
09:00-18:00
ПН – НД
Pfizer-BioNTech
+380678811066
ТЦ «Епіцентр»
вул. Поліська, 7
09:00-18:00
ПН – НД
Pfizer-BioNTech
+380678811066
ТРЦ «Подоляни»,
вул. Текстильна, 28
09:00-18:00
ПН – НД
Pfizer-BioNTech
Moderna
CoronaVaс
+380678811066
ТЦ «Орнава»
вул. Анатолія Живова, 15-А
09:00-18:00
ПН – НД
CoronaVaс
AstraZeneca
+380678811066
КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР
вул. Руська, 47
Мобільна бригада №1
Робота на виїзді
ПН – ПТ, 09:00-11:00
Робота за попереднім записом (каб. №7)
ПН – ПТ, 11:00-16:00
Нд. 10:00-14:00
Мобільна бригада №2
ПН – ПТ, 09:00-16:00
СБ – 10:00-14:00
(каб. №21)
Pfizer-BioNTech
Pfizer-BioNTech
CoronaVaс
AstraZeneka
+380987655908
+380987655908
+380987655908