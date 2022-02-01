У Тернополі змінено графік роботи центрів вакцинації населення та пунктів щеплень проти COVID-19

З 1 лютого внесено зміни у графік роботи чотирьох центрів вакцинації населення та пунктів щеплень проти COVID-19 у Тернополі.

Зокрема, пункт щеплення, що у КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» (вул. Руська, 47) працюватиме без змін у графіку, а усі інші центри вакцинації і пункти щеплення, які зазначені у таблиці нижче, відтепер працюватимуть з 09:00 до 18:00 год.

Через зростання кількості хворих на коронавірус, закликаємо жителів громади не зволікати із захистом себе та дітей і зробити щеплення проти COVID-19.

Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.

Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення Час прийому, год. Вакцина Телефон для довідок Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45 09:00-18:00 ПН – НД Pfizer-BioNTech +380678811066 ТЦ «Епіцентр» вул. Поліська, 7 09:00-18:00 ПН – НД Pfizer-BioNTech +380678811066 ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28 09:00-18:00 ПН – НД Pfizer-BioNTech Moderna CoronaVaс +380678811066 ТЦ «Орнава» вул. Анатолія Живова, 15-А 09:00-18:00 ПН – НД CoronaVaс AstraZeneca +380678811066 КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР вул. Руська, 47 Мобільна бригада №1 Робота на виїзді ПН – ПТ, 09:00-11:00 Робота за попереднім записом (каб. №7) ПН – ПТ, 11:00-16:00 Нд. 10:00-14:00 Мобільна бригада №2 ПН – ПТ, 09:00-16:00 СБ – 10:00-14:00 (каб. №21) Pfizer-BioNTech Pfizer-BioNTech CoronaVaс AstraZeneka +380987655908 +380987655908 +380987655908