09:00 | 1.02.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі змінено графік роботи центрів вакцинації населення та пунктів щеплень проти COVID-19

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З 1 лютого внесено зміни у графік роботи чотирьох центрів вакцинації населення та пунктів щеплень проти COVID-19 у Тернополі.

Зокрема, пункт щеплення, що у КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» (вул. Руська, 47) працюватиме без змін у графіку, а усі інші центри вакцинації і пункти щеплення, які зазначені у таблиці нижче, відтепер працюватимуть з 09:00 до 18:00 год.

Через зростання кількості хворих на коронавірус, закликаємо жителів громади не зволікати із захистом себе та дітей і зробити щеплення проти COVID-19.

Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.

Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення

Час прийому, год.

Вакцина

Телефон для довідок

Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка,

просп. Злуки, 45

09:00-18:00

ПН – НД

Pfizer-BioNTech

+380678811066

ТЦ «Епіцентр»

вул. Поліська, 7

09:00-18:00

ПН – НД

Pfizer-BioNTech

+380678811066

ТРЦ «Подоляни»,

вул. Текстильна, 28

09:00-18:00

ПН – НД

Pfizer-BioNTech

Moderna

CoronaVaс

+380678811066

ТЦ «Орнава»

вул. Анатолія Живова, 15-А

09:00-18:00

ПН – НД

CoronaVaс

AstraZeneca

+380678811066

КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР

 вул. Руська, 47

Мобільна бригада №1

Робота на виїзді

ПН – ПТ, 09:00-11:00

 

Робота за попереднім записом (каб. №7)

ПН – ПТ, 11:00-16:00

Нд. 10:00-14:00

 

Мобільна бригада №2

 ПН – ПТ, 09:00-16:00

  СБ – 10:00-14:00

 (каб. №21)

Pfizer-BioNTech

 

 

Pfizer-BioNTech

 

 

 

CoronaVaс

AstraZeneka

+380987655908

 

 

 

+380987655908

 

 

+380987655908

 

 

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